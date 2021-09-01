В четверг в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В четверг, 2 сентября, в некоторых районах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до часа дня подачу электроэнергии приостановят жителям улицы Терешковой, 31, 31а, 33, 35, 37/1, 37, 39.

С 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители Сырского Рудника по адресам: улицы Геологическая, 2, 2а, 4, 7; Металлистов, 4, 4а-г; Исполкомовская, 5, 8; Ударников, 5, 8-10, 8а, 8/1-3, 10а, 12а, 13, 13а, 21, 22, 24; Ново-Весовая, 18-22; Детская, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6а, 6-12, 14-17; Юношеская, 10а, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 23а; Ангарская, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 23а; Прудная, 2; переулок Рудный, 1-7, 9, 11, 13, 15, 17.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Минская, Геологическая, Монтажников, Детская, Юношеская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Медицинская, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Техническая, Базарная, Металлистов, Почтовая, Шахматная, Автодорожная, Маргелова, Взлетная, Романовская, Коттеджная, Ангарская, Ново-Весовая, Прудная, переулок Рудный, Туманный, Лирический, Ландшафтный, Бытовой, Клеверный, Чистый, Дружный, Технологический.

С 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Елецкая, 54, 65, 63, 10, 10/2, 10а, 8а; Студеновская, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а,41, 43, 45, 47, 49, 51, 55; Карьерная, 2; 9 Января, 1а; Гагарина, 28, 30, 26; Вавилова, 2, 4, 12, 21; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 14, 20, 22, 24; Новокарьерная, 18, 21, 58; Урицкого, 63; 4-я Пятилетка, 1. На этот же период времени воду отключат в частном секторе: улицы Шевченко, Вавилова, Тельмана, Щорса, Чайковского, 4-я Пятилетка, Гранитная, Железнодорожная, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, проезд Шишкина, Лузана, улицы Елецкая, 9 Января, Карьерная, Лескова, Павлова.