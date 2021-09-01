В Липецке несколько недель ищут 35-летнюю женщину

В Липецке ищут женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 35-летнюю женщину. Артамонова Галина Александровна пропала несколько недель назад. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", с 19 августа о местонахождении женщины ничего не известно. Ее рост - 165 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В Липецке пропал мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

А 25 августа в областном центре пропал 32-летний Попов Андрей Федорович. Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Предположительно, в день пропажи на нем была темная рубашка, синие джинсы, черные туфли.

Просьба ко всем, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112".