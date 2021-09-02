В Липецке будут судить женщину за ДТП на парковке

В Липецке будут судить 41-летнюю женщину за ДТП с пешеходом на парковке. Авария произошла 15 апреля на улице Студеновская. Согласно материалам дела, женщина на автомобиле «Форд Фокус» сбила 32-летнего пешеход на парковке торгового центра.

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В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, что расценили как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК – нарушение ПДД. Чтобы предъявить обвинение, следствие провело ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и автотехническую.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Липчане грозит срок, вплоть до двух лет колонии.