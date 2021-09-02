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Общество2 сентября 2021 10:21

Липчанина не выпустили из страны за долги перед банками

Мужчина оплатил задолженность сразу после запрета на выезд
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Жителю Липецкой области не дали выехать за границу из-за долгов перед банками. Мужчина планировал поездку на отдых в ближайшее время, но забыл о задолженности по кредитам в размере 211 000 рублей. Как сообщает пресс-службе УФССП по региону, в отношении должника судебный пристав вынес постановление об ограничении на выезд из России. Сразу после постановления, житель Долгоруковского района незамедлительно выплатил всю сумму долга.

Всего по данным приставов в этом году постановления о временном запрете на выезд вынесли по 35 854 исполнительным производствам. Приставы рекомендуют гражданам проверять свои долги и имеющиеся ограничения, а также вовремя оплачивать задолженности.