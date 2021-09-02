1 сентября под Липецком сбили школьницу

ДТП в Хлевенском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

День знаний в Липецкой области не обошелся без ДТП со школьниками. Авария произошла вечером 1 сентября в селе Двуречки Грязинского района. Там 32-летний мужчина на «Ладе Калине» сбил 12-летнюю девочку. Школьницу увезли в областную детскую больницу, где назначили амбулаторное лечение. Как сообщает ГИБДД региона, предварительная причина ДТП – нарушение скоростного режима.

Автоинспекторы просят водителей быть особенно внимательными в первые дни учебного сезона, когда на дорогах много школьников.

Еще одно ДТП с пострадавшими случилось в тот же день в Хлевенском районе на трассе Плещеево — Синдякино, где не справился с управлением 28-летний водитель «Форда Фокус». Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадал сам водитель и две пассажирки 31 года и 50 лет. Все находятся в больнице.