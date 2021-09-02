Начальницу отделения почты под Липецком осудили за повторное присвоение денег

В Становлянском районе Липецкой области вынесли приговор теперь уже бывшей начальнице местного отделения почты за присвоение чужих денег. Согласно материалам дела, женщина выдала платную посылку и взяла с получателя наличные, после чего должна была сделать электронный перевод отправителю. Вместо этого липчанка забрала деньги себе.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после «Почта России» сама выплатила отправителю деньги за посылку. А в отношении начальницы возбудили уголовное дело по статье 160 УК – присвоение или растрата.

Выяснилось, что это не первый случай в биографии начальника почты – женщина уже привлекалась ранее по той же статье. Суд учел данное обстоятельство и назначил 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.