Липецкие летчики стали лучшими на конкурсе «Авиадартс» АрМИ-2021

Липецкие летчики в числе лучших на конкурсе «Авиадартс» Фото: Лия МУРАДЬЯН

Российские летчики стали лучшими на Армейских международных игр 2021 на конкурсе «Авиадартс». Как сообщает Минобороны РФ, российские экипажи выиграли в номинациях армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах, а также бомбардировочная, штурмовая и дальняя авиация. Что позволило занять первое место в общекомандном зачете.

В российской команде лучшими стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка. Кроме этого победу в конкурсе принесли экипажи штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-28Н и Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Летчики Китайской Народной Республики выиграли в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место – в военно-транспортной авиации.

Экипажи Республики Беларусь взяли серебро в номинациях: армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах, и штурмовая авиация и

«Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября. На ней капитану команды, победившей в соревнованиях, будет вручен кубок конкурса «Авиадартс», – отметил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.