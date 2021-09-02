Подросток избил и ограбил мужчину в Липецке на мосту

В Липецке раскрыли уличное ограбление, которое произошло ночью 29 августа на Петровском мосту. На прохожего напали недалеко от гостиницы «Лагуна» – кто-то подбежал сзади к 26-летнему парню, повалил на асфальт и начал избивать, забирая ценные вещи. Грабитель отнял телефон «Редми 6с», банковские карты и 200 рублей наличными. Общий ущерб составил 20 000 рублей.

Дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в нападении подозревается 17-летний житель города Грязи, который уже задержан и во всем сознался. У парня успели забрать только отнятый телефон, деньги грабитель потратил. Теперь подростку грозит до 7 лет колонии.