За нарушения при проведении капремонта в домах Липецка и области фирмы заплатят почти 3 млн рублей

Подрядчики заплатят штрафы за нарушения при проведении капремонта в домах Липецка и области Фото: Юлия КЛЮЕВА

ФКР Липецкой области тщательно следит за ходом капремонта в домах. Специалисты контролируют, соблюдают ли рабочие нормы техники безопасности, убирают ли вовремя мусор, а также чтобы материалы соответствовали договору. В случае нарушений подрядчику грозит наказание.

Как сообщили в пресс-службе регионального фонда, с начала года подрядные организации оштрафовали почти на 3 млн рублей. Большинство нарушений связаны с графиком работ, утилизацией строительного мусора. Самый крупный штраф - 376 тыс. рублей. Штрафные санкции для подрядчика прописаны в договоре.

Кстати, в этом году, чтобы отсеять недобросовестные фирмы, ужесточили ответственность подрядных организаций, которые привлекают субподрядчиков. Теперь исполнитель должен согласовать такую фирму с Фондом капремонта. В противном случае - до 100 тыс. рублей штрафа.