Пять предпринимателей поймали на продаже алкоголя в Липецке 1 сентября

Прошедший в Липецке День знаний 1 сентября должен был быть полностью безалкогольным. Согласно областному закону розничная продажа спиртного в молодежные и детские праздники запрещается на территории всей области.

Но некоторые предприниматели проигнорировали запрет, о чем начали сообщать граждане в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики. В итоге к 17.00 в отношении нарушителей возбудили пять административных дел за продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, каждому грозит штраф в сумме от 20 до 40 тысяч рублей.

Еще один факт продажи спиртного 1 сентября зафиксировала система ЕГАИС в Задонском районе – там юрлицо заплатит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. Кроме этого на телефон «горячей линиии» управления несколько раз сообщали о продаже алкоголя на вынос в барах и кафе – каждое сообщение проверяют.

Липчанам напоминают, что доказать продажу алкоголя можно при наличии чека или фото и видео.