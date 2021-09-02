В Липецке пропала пенсионерка, страдающая потерей памяти

В Липецке пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке пропала пенсионерка. Родственники ищут 71-летнюю Маркову (Церковную) Наталью Дмитриевну. Пожилая женщина исчезла в этот четверг, 2 сентября. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанка нуждается в медицинской помощи. Наталья Маркова страдает потерей памяти.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Была одета: Темно-фиолетовая куртка, желто-коричневое платье, белые босоножки.

Просьба ко всем, кто видел Наталью Маркову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб..