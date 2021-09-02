В Липецке проверяют историю с попыткой утащить девушку в лес

Накануне в соцсетях появилась информация о странном нападении на девушку на улице, которое произошло 1 сентября. По рассказу липчанки, она шла из гипермаркета на улице Неделина, когда столкнулась с незнакомцем в кустах.

По словам девушки, неизвестный схватил ее за руки и потащил к заброшенному зданию в сторону посадок. Все случилось днем в 14.52 – точное время называет сама липчанка.

– Я начала сильно кричать, и через некоторое время ему пришлось меня отпустить и убежать в посадки, – рассказала на своей страничке в instagram Елена.

Запись девушка сопроводила размытым фото мужчины со спины и отметила, что успела сделать только такой снимок.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в полицию поступило заявление о данном инциденте от 24-летней жительницы города, в настоящее время проводится проверка, все обстоятельства и личность упомянутого мужчины устанавливаются.