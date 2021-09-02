Горящий мусор в Липецке тушили пять отделений пожарных

Крупный пожар произошел этим днем, 2 сентября, в нежилой зоне в районе Силикатного. Там в начале улицы Фурманова загорелась свалка мусора. Густой черный дым окутал район, огонь охватил площадь 50 квадратных метров и едва не перекинулся на стоящие рядом здания и автомобили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, с огнем боролись пять отделений пожарной охраны. Пожар на улице Фурманова, 2а благополучно ликвидировали, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Кстати, за минувшие сутки в Липецкой области всего зарегистрировали 15 пожаров. МЧС напоминает, в случае чрезвычаи нои ситуации немедленно сообщать на телефон службы спасения «101» или «112».