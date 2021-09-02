В пятницу более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 3 сентября, в Липецке отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 5.00 до 23.50 без воды останутся жители улиц 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 2а-е, 4а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7-13, 11а, 12а, 15, 15а, 17-24, 20а, ст. 22а, 24а, владение 24, 17а, 21а, 31, 31а-в, 33, 33/1, 35, 39; Неделина, 1; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16, 16а, 18; Фрунзе, 91, 91а.

С 9.00 до 20.00 краны пересохнут по адресам: улицы Шкатова, 25, владение 30; Гайдара, 2б, 2б лит.1, 2б/2, 1а, 2а, 2-5, 7-9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Ушакова, 1а, 2, 3, 5, 6, 8; Нахимова, 1-8, 8а, 10, 14; Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а; Промышленная, владение 7, 2, 3, 4; переулок Луначарского, 1-5, 6а, 1а; Гагарина, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 96а; Нестерова, 1, 3, 5, 7-10, 8а, владение 8а, 12, 12а/2, 20, владение 15, 17а, ст.17, 17, 17а1; Тельмана, 57, 164а, 164б, 164б лит. Ж, 164в, 164г, 162/1, 162, 164, 164/1; Качалова, 1-6, 10, 8/1, 8а; Мусоргского, 1-8; переулок Попова, 6ст.1, 6, 1, 3, 5, 5а, 5 ст.3, 5 ст.2, 5 ст.1, 5в/1, 5А ст.1.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Меркулова, 43, 51а, 55, 57; Катукова, 4, 8,10, 12, 14; проспект Победы, 118, 120, 126, 132, 128, 116; 60-летия СССР, 3, 5, 7, 15, 21.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.