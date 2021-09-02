Фирма, которая достроила проблемные дома в Липецке, судится с чиновниками за земельные участки

Фирма, достроившая в Липецке проблемные дома, хочет получить компенсационные участки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратился застройщик "Строймастер" с заявлением на региональное управление имущественных и земельных отношений. Причина - отказ в предоставлении земельных участков.

В иске указано, что в августе 2019 года организация согласилась достроить проблемные дома на улице Богдана Хмельницкого и Ударников. Застройщик и региональная администрация заключили соглашение о сотрудничестве, а также утвердили, какие компенсационные участки фирма получит взамен за свою работу.

Весной 2021 года дом на улице Ударников сдали. В управлении должны были предоставить в аренду без проведения торгов 4 земельных участка в качестве меры поддержки. Однако, застройщик получил отказ. В управлении решили провести аукцион в отношении одного из участков на право заключения договора аренды. А второй участок оказался в границах приаэродромной зоны.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда, в предварительном судебном заседании представитель управления не согласился с истцом и возражал против удовлетворения заявленных требований. Суд привлек к разбирательству региональную администрацию.