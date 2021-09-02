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Общество2 сентября 2021 18:43

В пятницу в Липецке до +17 градусов, без осадков

Ночью возможен небольшой дождь
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецк ворвалась осень

В Липецк ворвалась осень

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 3 сентября, в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью около 10 градусов тепла, небольшие дожди. Утром будет ясно, а после обеда небо закроют тучи. Прогреется максимум до 17 градусов выше ноля. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный 11-13 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 741 мм рт.ст.

В субботу, 4 сентября, в областном центре станет еще холоднее. В темное время суток стобик термометра покажет +8 градусов. Днем около 14 градусов тепла. Переменная облачность. Синоптики обещают без осадков. Ветер северо-западный 12-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.