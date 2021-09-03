Женщина заявила экстренным службам, что может взорвать дома в Липецке

В конце августа полицейские задержали подозреваемую в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Женщина позвонила по номеру "112" и сказала, что заложила взрывные устройства в дома Советского района Липецка. И что в любой момент может взорвать здания.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, экстренные службы выехали по упомянутым адресам. Специалисты обследовали строения и прилегающие территории. К счастью, они ничего не обнаружили.

Личность телефонной террористки установили. Ею оказалась 50-летняя липчанка. Ее задержали и доставили в отдел полиции №2 областного центра. А также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.