Под Липецком столкнулись два грузовика: пострадал один из водителей

В минувший четверг, 2 сентября, в Липецке на Универсальном проезде МАЗ столкнулся с "Сеат Варио". Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ДТП пострадал 58-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

В тот же день на пересечении улиц Первомайская и Горького "ВАЗ-21102" врезался в "Ниссан". 44-летнего водителя отечественной машины доставили в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов грузовик "Даф" столкнулся с КамАЗом. По предварительным данным, 47-летний мужчина за рулем первого большегруза не учел скорость движения, не выбрал необходимый боковой интервал. В аварии пострадал 42-летний мужчина за рулем КамАЗа.

В селе Колыбельское Чаплыгинского района 44-летняя автоледи на "ВАЗ" сбила 48-летнюю местную жительницу. Несчастную госпитализировали.

В селе Красное Усманского района неизвестный водитель наехал на 66-летнего велосипедиста. Пострадавшего положили в больницу. А сотрудники ГИБДД установили, кто покинул место ДТП. Подозревают 34-летнего водителя на "ВАЗе".