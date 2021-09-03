В новостройке Липецка в микрорайоне "Звездный" произошел пожар

Накануне, 2 сентября, спасатели 12 раз выезжали на происшествия в Липецкой области. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 6 из них - пожары.

Утром вспыхнула квартира в 17-этажной новостройке в микрорайоне "Звездный". К дому №6 по улице Казьмина прибыло 1 отделение пожарной охраны. Спасатели ликвидировали огонь. К счастью, из людей никто не пострадал. Но огонь уничтожил строительный материал на площади 2 кв.м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Вечером в селе Большие Извалы Елецкого района загорелась хозяйственная постройка. На тушение пожара привлекли 2 отделения спасателей. Несмотря на их усилия, конструкция полностью сгорела.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".