В Липецке почтили память жертва теракта в школе Беслана

День солидарности в борьбе с терроризмом Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Память жертв теракта в Беслане почтили неравнодушные жители Липецка. Липчане несли цветы и свечи в Верхнем парке в память о трагических событиях 3 сентября 2004 года в школе №1 Беслана. Тогда в результате захвата погибли более 300 человек, включая 186 детей, 111 родственников и гостей, 17 сотрудников школы и 19 силовиков. Более 700 человек ранили. Сейчас эта дата значится, как День солидарности в борьбе с терроризмом.

Траурный митинг в Липецке Фото: Предоставлено Росгвардией

Траурный митинг прошел у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить память жертв теракта пришли жители города, руководители, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур. Также были школьники и студенты, в память о погибших ребята выпустили в небо сотню белых шаров.

В Липецке почтили память жертв теракта в Беслане Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– «Трагедия, произошедшая в 2004 году в Беслане, навсегда останется в нашей памяти. Эта боль никогда не утихнет. Нам не вернуть погибших в те страшные дни. Но мы должны помнить о тех событиях, чтобы ни в коем случае не допустить их повторения», – обратилась к собравшимся мэр города Евгения Уваркина.