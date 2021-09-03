В кафе Липецка крутят роллы, не обрабатывая руки антисептиком

В минувший четверг, 2 сентября, сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проверили заведения Липецка. В 5 из них выявили нарушения коронавирусного постановления №159.

Как сообщили в пресс-службе областного управления потребрынка, в одном из суши-баров города полностью пренебрегали правилами. В других заведениях не все обрабатывали руки антисептиком, забывали носить медицинские маски, не нанесли разметку на пол и стены помещений, чтобы соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Отсутствовали прозрачные ограждения, а также бактерицидные лампы.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Нарушителям грозит до 300 тыс. рублей штрафа.