Под Липецком воры разобрали 38 вагонов грузового состава

В Липецкой области будут судить металлоломщиков, которые разобрали грузовой железнодорожный состав. В групповой краже обвиняются двое 38-летних мужчин, которые занимались продажей черного металла. Согласно материалам дела Елецкого линейного отдела МВД, приятели заметили «бесхозный» железнодорожный состав в парке отстоя поездов на станции Чугун-2 и решили, что это легкая добыча, поскольку охраны не было.

Товарищи сняли с 38 вагонов металлические балочки опорные авторежима. Что это могло стать причиной серьезной аварии на железной дороге, воров не заботило. Приятелей поймали сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк во время погрузки металла в машину. Забрали 38 балочек. Сумму ущерба оценили в 50 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела, расследование завершилось и дело передали в суд.