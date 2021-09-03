Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2021 18:32

Под Липецком воры разобрали 38 вагонов грузового состава

Действия металлоломщиков могли привести к аварии на железной дороге
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Липецкой области будут судить металлоломщиков, которые разобрали грузовой железнодорожный состав. В групповой краже обвиняются двое 38-летних мужчин, которые занимались продажей черного металла. Согласно материалам дела Елецкого линейного отдела МВД, приятели заметили «бесхозный» железнодорожный состав в парке отстоя поездов на станции Чугун-2 и решили, что это легкая добыча, поскольку охраны не было.

Товарищи сняли с 38 вагонов металлические балочки опорные авторежима. Что это могло стать причиной серьезной аварии на железной дороге, воров не заботило. Приятелей поймали сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк во время погрузки металла в машину. Забрали 38 балочек. Сумму ущерба оценили в 50 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела, расследование завершилось и дело передали в суд.