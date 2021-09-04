Полицейские поймали мужчину, похитившего с улиц Липецка чугунные люки на 12000 рублей

Липчанин хотел сдать украденные люки в скупку металла Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В прошлом месяце с улиц Липецка начали пропадать чугунные люки. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с 4 по 26 августа кто-то похитил с колодцев Левобережного и Октябрьского районов 5 крышек. Общая стоимость ущерба составила свыше 12 тыс. рублей.

Пропажей люков занялись полицейские. Они в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли предполагаемого преступника. Правоохранители задержали 24-летнего липчанина. Он уже был ранее судим за грабеж. Мужчина полностью признал вину. Сообщил, что украденное планировал сдать в скупку металла.

Сотрудники полиции изъяли чугунные люки. А в отношении липчанина возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.