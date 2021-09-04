В воскресенье в некоторых районах Липецка отключат холодную воду

Липчане останутся без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 5 сентября, в Липецке отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на сетях водоснабжения запланированы ремонтные работы.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по следующим адресам: улицы Пестеля, Загородная, Авиационная, переулок Рылеева, Макаренко. Специалисты займутся водоводом в районе переулка Рылеева. Там произошла утечка диаметром 100 мм.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители домов №117г, 117д, 117д строение 1, 117ж по улице Ковалева. Там бригада ремонтников устранит утечку на водоводе диаметром 200 мм.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Также воду можно будет попросить подвезти, позвонив в диспетчерскую ЛГЭКа по номерам 175 и 2360175.