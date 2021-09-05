В Липецке у дома в районе Сырского Рудника нашли предмет, похожий на снаряд

Липчан напугал предмет, похожий на снаряд Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую субботу, 4 сентября, в Липецке на Сырском Руднике нашли подозрительный предмет. Как стало известно "КП-Липецк", его обнаружил прохожий возле двухэтажного дома по улице Юношеская. К зданию съехались скорая, пожарная машина, правоохранители и другие службы. А по району поползли слухи о взрывоопасном устройстве.

- Липчанин позвонил по номеру "112", на место выехали экстренные службы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Полицейские оцепили место происшествия. Специалисты установили, что найденный объект не представляет угрозы.

Оказалось, что на земле лежала оболочка от какого-то предмета, которая была похожа на часть снаряда. Но к счастью, внутри нее ничего не оказалось.