Страшное ДТП под Липецком: в столкновении иномарок погибли 4 человека

Трагедия под Липецком: в ДТП погибли 4 человека Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Страшная авария произошла в этот воскресный вечер, 5 сентября, в Липецкой области. Около 18.00 в районе 51 км на трассе Липецк-Данков столкнулись "Мерседес" и "Киа".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по предварительным данным, причиной ДТП мог стать выезд одной из машин на встречку полосу. Удар был такой силы, что иномарки выбросило с проезжей части. "Киа" вылетела в кювет. От автомобиля практически ничего не осталось. Обе иномарки превратились в груду металла.

Трагедия под Липецком: в ДТП погибли 4 человека Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

За рулем "Мерседеса" был 28-летний житель Тульской области. Второй машиной управлял 32-летний мужчина. Также в "Киа" находились две пассажирки - 21 и 45 лет. Все они погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.