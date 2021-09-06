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Происшествия6 сентября 2021 10:11

В Липецке парень за три месяца обокрал 9 магазинов и аптек

После краж перешел на уличные грабежи
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке за многочисленные кражи и грабежи будут судить 23-летнего парня. Согласно материалам дела, липчанин обворовывал сетевые магазины и аптеки с января по март 2021 года. На его счету 9 эпизодов краж и грабежей – статьи 158 и 161 УК.

За три месяца парень вынес 12 колбас, 9 упаковок форели, 30 тюбиков зубной пасты, 15 шампуней, 9 кассет для бритья и 45 различных кремов для лица. Краденное он прятал в рюкзак или пакет и проносил мимо касс. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, общая сумма украденного составила 85 000 рублей. Все товары воришка продавал на улице.

В марте он вошел в киоск на улице Космонавтов через входную дверь, забрал с витрины две пиццы и 1 050 рублей из кассы. А поймали его после уличного грабежа на проспекте 60 лет СССР, где парень сорвал с прохожего смарт-часы за 4806 рублей. Дело передают в суд, вору и грабителю грозит до 7 лет.