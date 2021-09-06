Под Липецком мотоциклист сбил школьницу – оба в больнице

По данным ГИБДД региона, за три дня, с 3 по 5 сентября, на дорогах Липецкой области в 13 ДТП пострадали 11 человек и 8 – погибли. Также не обошлось без аварий с участием подростков. Так 3 сентября в Чаплыгине 18-летний парень на мотоцикле «Ямаха» сбил на пешеходном переходе 13-летнюю школьницу – обоих увезли в больницу, после отправили по домам.

Другому мотоциклисту необдуманный маневр стоил жизни. В Добринском районе 4 сентября 26-летний парень на мотоцикле Stels Flex 250 влетел в «ВАЗ-21150», который пытался обогнать. Мотоциклист погиб на месте, его 25-летняя пассажирка – в больнице.

В тот же день в Липецкой области погибли два пешехода. 62-летнего мужчину сбил насмерть в Ельце 54-летний водитель КамАЗа на пешеходном переходе. А в Тербунском районе 19-летняя девушка погибла под колесами «Шевроле-Круз», за рулем которого был 27-летний мужчина. Обе смертельные аварии произошли в темное время суток.

А 5 сентября в Липецке на трассе Орел – Тамбов 27-летний водитель «Приоры» сбил насмерть 65-летнего велосипедиста.