«Открытие»: «Тест драйв» для малого бизнеса

Она предусматривает обнуление всех самых важных платежей для компаний этого сегмента и продлится до конца года.

В акции могут участвовать клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке «Открытие» и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

В течение четырех месяцев с даты подключения к акции не будут взиматься комиссии за межбанковские платежи, переданные в банк с использованием систем ДБО, на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на счета физических лиц в рамках зарплатных проектов сверх лимита, включенного в пакет услуг «Свой бизнес». Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» не будет брать комиссию и за внесение наличных по бизнес-карте в рамках пакета услуг «Свой бизнес».