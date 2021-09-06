Из пожара в многоквартирном доме в Липецке спасли 19 человек, включая детей

Серьезный пожар произошел в этот понедельник, 6 сентября, на улице Космонавтов в Липецке. Там в пятиэтажном доме №18 ночью загорелась квартира. На место происшествия выезжали четыре отделения различных пожарный частей и спасатели.

Смотреть видеосюжет Эвакуация жильцов во время пожара в Липецке

Дым от горящей квартиры распространился на несколько этажей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, спасатели оперативно эвакуировали 19 жильцов, включая троих детей. Людей эвакуировали через окна с помощью автолестницы.

Непосредственно в самой квартире огонь отрезал жильцам пути выхода, люди надышались дымом и едва не погибли. К счастью, пожарные оперативно и профессионально спасли всех, включая задыхавшихся жильцов горящей квартиры.