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Происшествия6 сентября 2021 15:40

Из пожара в многоквартирном доме в Липецке спасли 19 человек, включая детей

Пожарные эвакуировали людей через окна с помощью автолестницы
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Серьезный пожар произошел в этот понедельник, 6 сентября, на улице Космонавтов в Липецке. Там в пятиэтажном доме №18 ночью загорелась квартира. На место происшествия выезжали четыре отделения различных пожарный частей и спасатели.

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Эвакуация жильцов во время пожара в Липецке
Эвакуация жильцов во время пожара в Липецке
Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Дым от горящей квартиры распространился на несколько этажей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, спасатели оперативно эвакуировали 19 жильцов, включая троих детей. Людей эвакуировали через окна с помощью автолестницы.

Непосредственно в самой квартире огонь отрезал жильцам пути выхода, люди надышались дымом и едва не погибли. К счастью, пожарные оперативно и профессионально спасли всех, включая задыхавшихся жильцов горящей квартиры.