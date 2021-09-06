В Липецке запустили горячую линию по вопросам школьного питания

В Липецке открыли горячую линию по вопросам школьного питания. Ее запустили в этот понедельник, 6 сентября. Задать интересующие вопросы липчане смогут до 17 сентября.

Так, можно будет узнать, что должно быть в рационе школьника, какие требования предъявляют к организации горячего питания. Родителям объяснят, что делать, если эти требования не соблюдают. Также липчане узнают, как организовать питание для ребенка, которому нужна специальная диета. Получат информацию о нормативных документах и действующих санитарных правилах.

Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00. В пятницу на вопросы ответят с 9.00 до 14.00. Телефоны горячей линии: 30-88-25, 30-88-30.