В Липецке будут судить студента за совращение и половую связь со школьником

В Липецке будут судить 20-летнего студента за совращение школьника и мужеложство с несовершеннолетним. Согласно материалам дела, все началось в июле 2019 года, когда взрослый парень познакомился в соцсети в 14-летним мальчиком.

В ходе откровенной переписки на интимные темы парень отправлял школьницу фото своего обнаженного тела, а также другие порнографические материалы и активно добивался встречи. В итоге студент встретился с мальчиком и склонил того к мужеложству.

Интимную переписку сына с незнакомцем вскоре увидела мама школьника, она и обратилась в правоохранительные органы. Извращенца вычислили и предъявили доказательства, после чего он во всем сознался.

Дело возбудили по трем статьям УК – 135 (развратные действия), 242 (распространение порнографии) и 134 УК РФ (мужеложство), все перечисленное – в отношении лица, не достигшего 14 лет. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, дело передают в суд, фигуранту грозит до 6 лет колонии.