Во вторник в частном секторе Липецка отключат холодную воду

Во вторник, 7 сентября, некоторые районы Липецка останутся без света и холодной воды. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 13.00 до 13.30 подачу электроэнергии приостановят жителям домов №20 и 21 по улице Новая.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Пестеля, Загородная, Авиационная, переулок Рылеева, Макаренко. Специалисты будут устранять утечку на водоводе диаметром 100 мм в районе переулка Рылеева.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Баженова, Курчатова, Баумана, 262а-285. Коммунальная авария произошла на улице Баумана - утечка на водоводе диаметром 100 мм.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.