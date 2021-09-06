В Липецке росгвардейцы почтили память Героя России Андрея Теперика Фото: Предоставлено Росгвардией

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области почтили память боевого товарища, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. В день гибели Андрея Теперика состоялось памятное мероприятие на городском кладбище Липецка. Действующие сотрудники спецподразделения, ветераны ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области, родные и близкие возложили цветы к захоронению и почтили его память минутой молчания.

Росгвардейцы провели урок мужества для учащихся роты Почетного караула Поста №1, где рассказали школьникам о подвиге старшего сержанта милиции Андрея Теперика. После дети отправились на кладбище, где также отдали дань уважения погибшему и возложили цветы к могиле.

Имя Героя России увековечено в родном городе. В честь него названа улица Липецка, а также имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25 областного центра, в которой он учился.

- Нам не вернуть Андрея, не повернуть время вспять, нам остаётся одно – хранить память и воспитывать на его примере молодое поколение, - сказала Татьяна Теперик, вдова Героя Росси.

После гибели мужа Татьяна Теперик поступила служить в милицию. В настоящее время она действующий офицер ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области.