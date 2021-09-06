В выходные в Липецке трижды вспыхивали квартиры в многоэтажках

За неделю с 30 августа по 5 сентября в Липецке зафиксировали 30 возгораний. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это на 19% меньше, чем неделей ранее.

По-прежнему чаще всего вспыхивает сухая трава и мусор - 77% от общего количества. Трижды пожарные выезжали в район Октябрьского моста. В конце лета огонь охватил там площадь более 1 га. В тот же период мусор на территории 100 кв. м тушили в районе Цемзавода. Дважды он загорался в парке Победы.

Но как только осень вступила в свои права, ситуация начала меняться. Сухая трава практически перестала гореть. При этом 1 сентября произошло 5 пожаров в жилом секторе. Дважды вспыхивали частные дома, трижды - квартиры многоэтажек. Так, в минувшее воскресенье загорелись помещения в домах на улицах Космонавтов и Семашко. В обоих случаях эвакуировали жильцов верхних этажей. 65-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.