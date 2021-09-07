В Липецке погиб водитель перевернувшейся иномарки

В ДТП погиб водитель иномарки Фото: Лия МУРАДЬЯН

Смертельная авария произошла минувшим вечером, 6 сентября, на трассе Липецк – Грязи в Липецке. Там в 17.40 вылетел с трассы и перевернулся автомобиль «Джелли Эмгранд», за рулем которого был 48-летний мужчина. В результате ДТП водитель погиб, его 46-летняя пассажирка – в больнице. Как сообщает ГИБДД региона, точные причины аварии установят в ходе расследования.

Еще один человек пострадал в 23.20 на улице Мира в Ельце. 36-летний водитель «Мицубиси Оутлендер» въехал в «Гранту» с 60-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали водитель «Лады» и 62-летняя пассажирка иномарки.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях травмы получили три человека и один погиб. ДТП без пострадавших зарегистрировали 15.