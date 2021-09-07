В Липецкой области растет заболеваемость ОРВИ – почти 4000 человек за неделю

С резким похолоданием в Липецкой области начала расти заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотербнадзора за прошедшую неделю, с 3 августа по 5 сентября, в регионе заболели 3923 человека – это на 5.9% больше, чем на предыдущие неделе. Случаев гриппа пока не наблюдалось. Показатель заболеваемости ОРВИ в Липецкой области составляет 34,4 на 10 000 населения.

Среди заболевших липчан 40% старше 15 лет. Примечательно, что этот показатель выше среднего многолетнего уровня. По данным эпидемиологов, это связано с высокой заболеваемостью COVID-19 среди взрослых. В самом Липецке зарегистрировали 2439 случая ОРВИ, что составляет 62% от общего количества по области.

В управлении отметили, что в Липецкой области уже начали прививать от гриппа вакцинами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».