В Липецке грабитель отнял машину у женщины – водителя такси

В Липецке неадекватный грабитель отнял машину у женщины – водителя такси. Инцидент произошел в минувший понедельник, 6 сентября, поздно ночью. Работающая в службе таки 45-летняя женщина приехала на поздний заказ, забрала пассажира и повезла в район Опытной станции.

По прибытию клиент сообщил, что денег за поездку с со собой нет, но сейчас он сходит домой и вынесет наличный. Водитель такси поверила и осталась ждать. Через пару минут клиент и правда вернулся, но снова без денег, якобы их должен принести друг. В ходе беседы пассажир внезапно вцепился в руль, накричал на женщину, запугал угрозами и потребовал выйти из машины, заявив, что это ограбления. Перепуганная водитель так и сделала, а пассажир пересел на водительское кресло и умчался на чужой машине.

Грабитель катался недолго, пока его оперативно не настигли по горячим следам сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, им оказался 36-летний житель Липецка, дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж. Машину вернули владелице, а разбойнику грозит до 7 лет.