Рецидивисты пробрались в квартиру в Липецке и поживились там на 160000 рублей

Полицейские раскрыли квартирную кражу в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России в этот вторник, 7 сентября. Заявление о преступлении поступило в отдел полиции в августе.

Липчанин рассказал, что кто-то проник в его квартиру по улице Плеханова, видимо, подобрав ключ. Злодеи похитили ноутбук, игровую консоль, ножи, кошелек с деньгами. Неизвестные поживились в общей сложности на 160 тыс. рублей.

Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемых. Они задержали ранее судимых липчан 37 и 40 лет недалеко от места преступления вместе с украденным.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. Мужчин заключили под стражу, а похищенное изъяли.