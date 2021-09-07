В Липецке мужчина провалился в заброшенный колодец на ЛТЗ

Липчанин упал в заброшенный колодец Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшее воскресенье, 5 сентября, в Липецке в районе ЛТЗ произошло несчастье. В заброшенный канализационный колодец на улице Ильича упал 60-летний мужчина.

Дежурному ЕДДС позвонил липчанин. Он, идя по улице, услышал крики о помощи. К месту происшествия выехали спасатели. Они с помощью лестницы и альпинистского снаряжения вытащили бедолагу из ямы глубиной более 3 метров. По его словам, он провел там довольно много времени, так как рядом аварийное здание и люди там редко появляются. К счастью, в колодце оказалось сухо. С подозрением на перелом ребер мужчину отвезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в августе спасатели сделали 80 выездов. Около 10 раз - на помощь пожарным, в том числе, чтобы эвакуировать людей. Трижды спасатели помогли при ДТП - высвободили пострадавших из салона. А также сняли кольцо с распухшего пальца, спустили молодого человека с козырька подъезда, убрали ртуть из унитаза в одной из квартир Липецка.

Половина всех вызовов пришлась на вскрытие дверей. В 3 случаях за ними находились дети. В одном - захлопнулась дверь, оставив 6-месячного малыша одного в помещении. В других - крепко спали подростки. Аналогичные ситуации бывали и у взрослых. Тревогу поднимали родственники, беспокоясь за близких, не выходивших на связь. В большинстве случаев запертыми в квартирах оказывались пенсионеры и больные люди.