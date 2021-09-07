В Липецке расторгнут контракт с перевозчиком маршрута №359

В Липецке решили расторгнуть контракт с предприятием, которое обслуживало маршрут №359. По данным пресс-службе мэрии, он не исполнял условия договора.

Как объяснили в городском департаменте транспорта, раньше на линию выходило 11 автобусов. Затем их количество сократилось. А в конце прошлой недели транспорт вообще перестал ездить по улицам областного центра. Перевозчик ответил, что это из-за дефицита кадров. С ним вели переговоры, однако, они ни к чем не привели. Поэтому в департаменте решили расторгнуть контракт и найти нового перевозчика. Конкурс объявят на следующей неделе. В настоящее время готовят необходимые документы.

Автобусы №359 двигаются от 28 микрорайона по центральным улицам к площади Петра Великого и обратно. Транспортная сеть Липецка построена так, что до любой остановки можно добраться несколькими маршрутами - на случай, если какой-то автобус не приедет. Тем не менее, в департаменте транспорта обещают сделать все возможное, чтобы быстрее возобновить движение автобусов №359.