В среду 15 улиц Липецка останутся без холодной воды

В среду, 8 сентября, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители дома №4 по улице Металлистов на Сырском Руднике.

С 10 утра до 5 часов вечера холодной воды не будет по улицам Интернациональная, 50, 52, 54, 56, 61-67, 69, 71; Гагарина, 2, 4, 6, 8 13, 15; Шкатова, 1, 7; Орловская, 31; Горняцкая, 1-3, 6; Архангельская, 2, 4, 6-14, 16, 18, 20, 22 24, 26; Астраханская, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 15 строение 1, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23; ул. Силикатная, 18-21, 19а; Усманская, 8, а также в частном секторе по улицам Гидромеханизации, Силикатная, Усманская.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Луговая, 3; бульвар Шубина, 2, 4, 6-9, 8а, 11, 13.

С 9 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат в доме №3 по улице Ленина.

Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.