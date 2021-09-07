За неделю в Липецке и области клещи покусали 16 детей

Ко 2 сентября клещи напали на 3 209 жителей Липецкой области. Столько человек обратились в медицинские организации за помощью. Из них 1 172 ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в аналогичном периоде прошлого года обращаемость была ниже на 3% - 3 114 человек, из них 1 231 ребенок. За минувшую неделю клещи покусали 43 липчан, в том числе 16 детей.

За все время в лаборатории проверили клещей от 91,3% обратившихся. Из них 462 оказались инфицированы возбудителей клещевого боррелиоза - 15,6%. У 136 обнаружили гранулоцитарный анаплазмоз человека - 4,6%. Еще 15 были переносчиками моноцитарного эрлихиоза - 0,5% от общего количества. Вирус клещевого энцефалита на территории региона не циркулирует.

Чаще всего клещи нападали на липчан на приусадебных участках - 63,4% всех случаев. На природе - 28,3%. На территориях садоводческих товариществ - 5,7%. В парках - 1,6%. На кладбищах - 1%. К началу сентября акарицидные обработки провели на площади 868,4 га.