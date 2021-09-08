В Ельце нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

В Липецкой области нашли мину времен Великой Отечественной войны Фото: УГПСС Липецкой области

Очередной взрывоопасный предмет нашли в Липецкой области. Им оказалась 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в Ельце в минувший вторник, 7 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, мину аккуратно перевезли на полигон в Липецкий район. Там в 16.00 спасатели аварийно-спасательного отряда уничтожили ее.

Напомним, при боеприпасов к ним нельзя прикасаться, перекатывать, бить по корпусу. Запрещено бросать их в воду, закапывать, пытаться сжечь или разводить рядом костер. Опасно разбирать взрывоопасные предметы.

В случае обнаружения подобных объектов следует позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.