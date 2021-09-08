Липчанка украла из магазина 17 пачек кофе и перепродала их

В Липецке поймали любительницу кофе. В минувший понедельник, 6 августа, в отдел полиции №7 обратилось руководство магазина по улице Стаханова. В своем заявлении они указали, что кто-то украл из торгового зала кофе. Во время ревизии установили, что не хватает 17 пачек на сумму более 2 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали. А точнее, подозреваемую. На преступление пошла неработающая, ранее судимая за кражи 26-летняя липчанка. Похищенное она перепродала за 1 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по данной статье - до 2 лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.