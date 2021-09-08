В Липецке предприниматель заплатит 550000 рублей за продажу алкоголя в киоске

В минувший вторник, 7 сентября, сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики вышли в рейд. Они вновь выявили нарушение в реализации спиртных напитков. А именно, в киоске на улице Титова торговали пивом. Напомним, что согласно Федеральному закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции" в нестационарных торговых объектах запрещено продавать алкоголь.

Также в киоске нашли крепкие напитки - воду и коньяк. Всего более 200 бутылок. Соответствующей лицензии у владельца объекта, естественно, не было. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ "Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Ему грозит 550 тыс. рублей штрафа.