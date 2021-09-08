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Происшествия8 сентября 2021 14:18

За сутки в Липецкой области сгорела иномарка и вспыхнула квартира в многоэтажке

К счастью, никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки в Липецкой области произошло 9 пожаров. Так, ночью 7 сентября на улице Катукова загорелась квартира в 10-ти этажном доме. К дому №4 стянулись 4 отделения пожарной охраны и автоколенчатый подъемник. К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь лишь уничтожил мебель на площади 4 кв.м. Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем.

Той же ночью в поселке Газопровод Елецкого района вспыхнул "Рено". Автомобиль полностью сгорел.

Днем в Липецке на улице Красная загорелась хозяйственная постройка. Пламя уничтожило внутреннюю отделку по всей площади помещения. Пострадавших нет. С огнем справились 3 отделения пожарной дружины.