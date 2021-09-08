Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 8 сентября 2021 года: 194 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. Еще у 194 человек подтвердился диагноз. В Липецке - у 121. В Липецком и Добровском районах - у 9. В Добринском районе заболели 8 местных жителей. В Грязинском - 7. В Лебедянском и Усманском районах - по 6. В Елецком и Тербунском районах выявили по 5 новых случаев. В Краснинском и Лев-Толстовском - по 4. В Становлянском районе 3 зараженных. В Воловском, Долгоруковском и Измалковском районах - по 2. В Ельце - 1.

Всего в регионе зарегистрировали 48 449 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 42 135 человек, в том числе 423 за последние сутки. Не удалось спасти 1 483 пациентов. В настоящий момент на больничном находятся 4 831 житель области. Большинство лечатся дома - 4 831 человек. У них легкая форма COVID-19. Остальных 556 липчан госпитализировали.