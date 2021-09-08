Липчан будут судить за групповое убийство приятеля во время игры в карты

В Липецкой области расследовали убийство, мотивом которого стала игра в карты – по делу проходят двое приятелей 23 и 30 лет. Все произошло осенью 2018 года в частном доме в селе Кривополянье Чаплыгинского района. Мужчины коротали вечер за алкоголем и азартными играми, в компании находился 55-летний житель села.

В какой-то момент в карточной игре возникли разногласия, которые быстро переросли в словесную перепалку, а затем – в дичайшую драку. Сначала приятели жестоко избили взрослого мужчину – били кулаками, ногами, бревном, а затем добили ножом.

В конце тело сбросили в трехметровый колодец у дома и благополучно обо всем забыли. Пока через два года другие люди не нашли в колодце скелет. Тогда и восстановили всю картину произошедшего. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, оба фигуранта во всем сознались. За групповое убийство обоим грозит до 20 лет.