Под Липецком мотоциклист разбился об лавочку во дворе

Мотоциклист разбился об лавочку у подъезда Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Странное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Ельце в минувшую среду, 8 сентября. Там на улице Южная влетел в лавочку уподъезда 38-летний водитель мотоцикла «Хонда». В результате аварии мужчина попал в больницу.

Кроме этого в Краснинском районе на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь не справился с управлением 45-летний водитель «Рено Симбл». По предварительным данным ГИБДД, водитель не учел скорость, машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя с различными травмами также увезли в больницу.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали три человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 25.